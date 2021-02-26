بوغدانوف يبحث مع جلالي الوضع في سورية والعراق

موسكو-سانا

بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي الوضع في سورية والعراق.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم أنه “تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك مع التركيز على تطور الوضع في سورية والعراق ومنطقة الخليج”.

وفي بيان منفصل أشارت الخارجية الروسية إلى أن نائب وزير الخارجية الروسي إيغور مورغولوف التقى جلالي وبحث معه التعاون الثنائي وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وتنفيذ المشاريع المشتركة ذات الأولوية في مجال الطاقة والنقل.