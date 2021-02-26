محافظة دمشق تنفذ أعمال تأهيل وصيانة لعدد من المرافق العامة بالمدينة

دمشق-سانا

تنفذ ورشات محافظة دمشق أعمال تأهيل وصيانة لعدد من المرافق العامة في المدينة وأحيائها من ساحات وأرصفة ومنصفات وترحيل أنقاض وأتربة ضمن خطتها للنهوض بالواقع الخدمي والطرقي.

وبدأت ورشات مديرية الصيانة بالمحافظة اليوم تنفيذ أعمال تأهيل ساحة عش الورور والجادات العليا وصيانة الأرصفة والأطاريف وترحيل الأنقاض وتنظيف مجرى النهر بالمنطقة وزراعة المنصفات ومعالجة الحفريات في الطرقات وفق مدير الصيانة في المحافظة المهندس اسماعيل قطيفاني الذي بين في تصريح لمندوب سانا أن جميع ورشات المديريات الخدمية تتعاون لإنجاز الأعمال المطلوبة.

وأوضح قطيفاني أن الورشات تستكمل تنفيذ مشروع العقدة المرورية أمام مركز انطلاق الشمال كراج العباسيين بهدف تخفيف الازدحام وتأمين التفاف آمن للمركبات وانسيابية في الحركة المرورية مشيراً إلى أنه تم تأهيل ساحة لوقوف السرافيس العاملة على خطوط ريف دمشق.

كما تتابع الورشات حسب قطيفاني أعمال تأهيل منصف الطريق بدءاً من كراجات العباسيين حتى التقاطع المروري في منطقة برزة من إزالة للبلاط المتضرر وفك الأطاريف البيتونية المتضررة وتركيب بلاط وأطاريف جديدة إضافة إلى تركيب قواعد لأعمدة الإنارة وصيانة المتضررة بالتعاون مع المديريات المعنية.

فراس صافي