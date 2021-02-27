تعرض طالبة جامعية للطعن بالسكين في السكن الجامعي باللاذقية

اللاذقية-سانا

وصلت إلى مشفى تشرين الجامعي بمحافظة اللاذقية اليوم طالبة جامعية تعرضت للطعن بالسكين حيث قدمت لها الإسعافات اللازمة وحالتها الآن مستقرة.

وذكر الدكتور لؤي نداف مدير مشفى تشرين الجامعي في تصريح لمراسل سانا أن الطالبة التي تعرضت للحادث ضمن حرم السكن الجامعي كانت مصابة بطعنتين واحدة سطحية في الرقبة وأخرى في اليد (الأوتار) حيث قدمت لها الإسعافات اللازمة وحالتها الآن مستقرة.

وأوضح نداف أن الحادث جنائي حيث تقوم الجهات المعنية بالتحقيق وصولاً إلى إجلاء الغموض عنه وتقديم الجاني إلى القضاء لينال جزاءه العادل.