مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية يرتفع 46.82 نقطة

دمشق-سانا

ارتفع مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية بنتيجة جلسة تداولات اليوم 46.82 نقطة عن الجلسة الماضية مدعوماً بالنتائج الايجابية لأسهم 7 شركات ليغلق على قيمة 10082.89 نقطة وبنسبة تغير موجبة قدرها 0.47 بالمئة.

وبلغ حجم تداول جلسة السوق اليوم 168548 سهماً موزعة على 187 صفقة حيث ارتفعت أسهم بنك البركة بنسبة 2.53 بالمئة وفرنسبنك 4.66 بالمئة والشركة السورية الكويتية للتأمين 4.82 بالمئة وبنك الشرق 4.92 بالمئة وبنك سورية الدولي الإسلامي 0.68 بالمئة وبنك الشام 2.89 بالمئة والمصرف الدولي للتجارة والتمويل 1.47 بالمئة.

وانخفضت أسهم 4 شركات وهي الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية بنسبة 1.98 بالمئة وبنك قطر الوطني 1.68 بالمئة وشركة العقيلة للتأمين التكافلي 1.75 بالمئة وبنك سورية والمهجر 1.95 بالمئة.

ولم تسجل أسهم بنك سورية والخليج والشركة السورية الوطنية للتأمين والبنك العربي وبنك بيبلوس أي تغيير وأغلقت مساوية لأسعار إغلاق جلسة التداول السابقة في حين لم تسجل الشركات الأخرى المدرجة في السوق أي صفقة على أسهمها.