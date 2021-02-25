لافروف يؤكد أن الوضع في أرمينيا شأن داخلي

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو تعتبر الوضع في أرمينيا شأناً داخلياً معرباً عن أمله في تسوية التطورات بطريقة سلمية.

ونقلت وكالة تاس عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان إنه “وخلال اتصال هاتفي بين لافروف ونظيره الأرميني (آرا أيفازيان) قدم الأخير شرحاً لآخر التطورات في أرمينيا فيما شدد لافروف على أن روسيا تعتبر ما يجري شأناً داخلياً لأرمينيا وتتوقع أن تتم تسوية الوضع بطريقة سلمية”.

وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أعلن اليوم إقالة رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة أونيك كاسباريان وقال في بيان “وقعت أوراق إقالة كاسباريان ونائبه قبل أن تصدر هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأرمينية بياناً طالبت فيه باستقالتي”.

ووصف باشينيان بيان هيئة الأركان بأنه “محاولة لانقلاب عسكري” داعياً أنصاره إلى التجمع في ساحة (الجمهورية) وسط العاصمة يريفان.