محافظة اللاذقية تعفي المنشآت من الإجراءات الإدارية المتخذة بحقها لمخالفتها إجراءات التصدي لكورونا

اللاذقية-سانا

أعفت محافظة اللاذقية اليوم كل المنشآت من الإجراءات الإدارية المتخذة بحقها لتقديمها “الأراكيل” ومخالفتها الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا.

وذكر عضو المكتب التنفيذي بمجلس محافظة اللاذقية لقطاع السياحة أيمن اوسطة في تصريح لمراسل سانا أن قرار الإعفاء اشترط تعهد أصحاب هذه المنشآت والتزامها بالقرارات والتعاميم الصادرة عن الفريق الحكومي ومحافظة اللاذقية بمنع تقديم “الأراكيل” وغيرها من الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في مثل هذه المنشآت.

وأوضح اوسطة أن هذا القرار جاء بناء على طلب عدد من أصحاب المنشآت التي تم إغلاقها نتيجة مخالفتها وتنظيم ضبوط بحقها لتقديم “الأراكيل” لزبائنها خلال الاجتماع بهم اليوم بحضور القطاعات المعنية بمراقبة عمل هذه المنشآت.

وأكد أن قرار الإعفاء لم يشمل المنشآت التي اتخذت بحقها إجراءات إدارية مماثلة نتيجة مخالفتها التعاميم المتعلقة بمنع إقامة الحفلات حيث تم إغلاق عدد منها خلال الشهر الحالي.

وأوضح أن المحافظة مستمرة بمتابعة عمل مختلف المنشآت وتقيدها بالإجراءات الاحترازية الصادرة عن الفريق الحكومي ولا سيما منع تقديم “الأراكيل” وإقامة الحفلات ذات الطابع الشعبي.

ولفت إلى أنه لضمان عدم التداخل بالعمل فإنه تم حصر الجولات الرقابية على هذه المنشآت فيما يخص تقديم “الأراكيل” بمديرية السياحة فقط وأنه في حال تكرار المخالفة سيتم سحب الترخيص الإداري الممنوح لكل منشأة.