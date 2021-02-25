المقداد: التنسيق لتحقيق النتائج المرجوة من عمل بعثة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

دمشق-سانا

تسلم الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين صباح اليوم أوراق اعتماد سيفانكا دارشا دانابالا رئيس بعثة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في سورية.

ودار الحديث خلال اللقاء حول تعزيز التعاون بين سورية والمفوضية العليا للاجئين وتطوير العلاقة بما يخدم أهداف المفوضية السامية بعيداً عن التسييس وفرض أجندات بعض الدول على العمل الإنساني.

وأكد دانابالا نيته مواصلة التعاون مع الحكومة السورية بما يسهم في تحقيق أهداف المفوضية بتحسين ظروف المهجرين واللاجئين وتشجيع العودة الآمنة والطوعية للاجئين إلى وطنهم.

من جانبه أشاد الوزير المقداد بالتعاون مع المفوضية العليا للاجئين وتمنى لرئيس البعثة الجديد النجاح في مهامه مؤكداً أهمية التنسيق والتعاون المتواصل مع الحكومة السورية لضمان تحقيق النتائج المرجوة من عمل المفوضية في تقديم الدعم اللازم للاجئين وتهيئة الظروف الملائمة لعودتهم إلى بيوتهم وقراهم ومدنهم.

حضر اللقاء من الجانب السوري السفير الدكتور بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والدكتور سامي سلامة مدير المراسم والدكتور عبد الله حلاق مدير مكتب الوزير والدكتور عمار عوض معاون مدير إدارة المنظمات ورؤى شربجي من مكتب الوزير.