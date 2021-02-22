أوكسفام تنتقد سماح بريطانيا بتصدير معدات للنظام السعودي

لندن-سانا

انتقدت منظمة أوكسفام الخيرية الدولية سماح الحكومة البريطانية بتصدير معدات إعادة التزود بالوقود جواً إلى النظام السعودي مشيرة إلى أنه قد تستخدم تلك المعدات في عمليات القصف الجوي على المحافظات اليمنية.

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن سام نادل المسؤول في المنظمة قوله.. إن “بريطانيا تكثف دعمها للحرب التي تقودها السعودية على اليمن من خلال زيادة مبيعات الأسلحة ومعدات التزود بالوقود التي تسهل الضربات الجوية”.

ودعا نادل الحكومة البريطانية إلى وقف جميع صادرات الأسلحة إلى النظام السعودي والتي يمكن استخدامها في عدوانه على اليمن وقال.. إن “بريطانيا تدعي دعم السلام في اليمن إلا أنه ينبغي عليها البدء فورا بإنهاء مبيعات جميع الأسلحة التي يمكن استخدامها ضد المدنيين اليمنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية هناك”.

وكان وزراء بريطانيون رفضوا في وقت سابق هذا الشهر مسألة تعليق مبيعات بلادهم من الأسلحة للسعودية مؤكدين أن بلادهم تتخذ قراراتها الخاصة بشأن بيع الأسلحة وليس من شأنها قرارات الدول الأخرى في إشارة إلى قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجميد مبيعات الأسلحة إلى النظام السعودي.

يذكر أن العدوان السعودي على اليمن المستمر منذ آذار عام 2015 تسبب بتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والصحية في البلاد نتيجة الحصار الذي تفرضه قوى العدوان على الموانئ اليمنية وعدم السماح بإدخال المساعدات الإغاثية والطبية ما أدى إلى أكبر كارثة إنسانية في العالم وفق منظمات أممية عدة.