الخارجية الصينية: نهدف لجعل لقاح كورونا منفعة عالمية

بكين-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بكين تهدف لجعل لقاحاتها المضادة لفيروس كورونا منفعة عالمية.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم الوزارة وانغ ون بين قوله إن “الصين ستقدم مساعدات لقاح فيروس كورونا إلى 19 دولة إفريقية أخرى” مضيفا إن “تعاون الصين الدولي بشأن اللقاحات يهدف إلى جعل لقاحها منفعة عامة عالمية”.

ورداً على دعوات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة لأوروبا والولايات المتحدة بتوفير لقاحات كوفيد 19 لإفريقيا قبل أن تختار الدول الافريقية شراء لقاحات من الصين وروسيا قال وانغ إن “قوة الغرب ستكون تصوراً لا حقيقة”.

وكانت العديد من دول العالم ومن بينها في القارة الأوروبية أعربت مؤخراً عن استعدادها لتلقى لقاح سبوتنيك في الروسي أو اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا في حال وافق الاتحاد الأوروبي على استخدامهما في دول التكتل.