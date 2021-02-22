نحو 107 آلاف أسرة استفادت من مخصصات السكر والرز عبر البطاقة الالكترونية بالسويداء عن شهري كانون الأول والثاني

السويداء-سانا

استفادت نحو 107 آلاف أسرة من مخصصات السكر والرز عبر البطاقة الالكترونية بالسويداء عن شهري كانون الأول والثاني التي تم تمديدها حتى منتصف الشهر الحالي وذلك بناء على الرسائل النصية الموجهة لها عبر أجهزة الموبايل.

وذكر مدير فرع المؤسسة عاصف حيدر في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الكميات المباعة لهذه الأسر بلغت 632 طناً و445 كيلوغراماً من السكر و468 طناً و879 كيلوغراماً من الرز وذلك بنسبة بلغت 63ر80 بالمئة إضافة لتوفير نحو42 ألف ليتر زيت.

ولفت حيدر إلى أن الفرع بدأ بتوفير مخصصات الشهر الحالي والشهرين القادمين من مادتي السكر والشاي كما سيتم توفير مادة الرز خلال الأيام القليلة القادمة مبينا أنه يتطلب من المواطنين إعادة إدخال بياناتهم بالكميات المخصصة لهم والصالة الراغبين بالاستلام منها مجددا للبرامج الخاصة بذلك.