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قرار رئاسي بتحويل 10 مقاطعات جزائرية إلى ولايات

2021-02-22

الجزائر-سانا

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قراراً بتحويل 10 مقاطعات إدارية في جنوب البلاد إلى ولايات كاملة الصلاحيات.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان للرئاسة الجزائرية قوله إنه “طبقا للقانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ترقية العشر مقاطعات الإدارية للجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات”.

وشمل القرار “ولايات تيميمون وبرج باجي مختار وبني عباس وأولاد جلال و إن صالح و إن قزام وتقرت وجانت والمغير والمنيعة”.

وعقب هذا القرار يصبح عدد المحافظات في الجزائر 58 بعدما كان 48.

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