ارتفاع أسعار النفط

طوكيو-سانا

ارتفعت أسعار النفط اليوم بفعل بطء استئناف إنتاج الخام الأمريكي بعد أن قلصته الأحوال الجوية المتجمدة بينما ينتعش الطلب من مستوياته المتدنية خلال جائحة كورونا.

وذكرت رويترز أن خام برنت ارتفع 55 سنتاً أو 9ر0 بالمئة إلى 46ر63 دولاراً للبرميل بعد أن زاد نحو واحد بالمئة الأسبوع الماضي.

وارتفع الخام الأمريكي 47 سنتاً أو 8ر0 بالمئة إلى 71ر59 دولاراً للبرميل بعد انخفاضه 4ر0 بالمئة الأسبوع الماضي.

وتلقت الأسعار دفعة كذلك بعد رفع بنك الاستثمار العالمي غولدمان ساكس توقعه لسعر خام برنت بواقع عشرة دولارات مع توقعات بأن يصل إلى 70 دولاراً في الربع الثاني و75 في الربع الثالث.