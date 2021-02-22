مقتل وإصابة عدد من مسلحي ميليشيا (قسد) في هجومين بريفي الحسكة ودير الزور الشرقي

الحسكة ودير الزور-سانا

قتل وأصيب عدد من مسلحي ميليشيا (قسد) المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي جراء استهداف سياراتهم بريفي الحسكة الجنوبي ودير الزور الشرقي.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن استهداف سيارة تابعة لميليشيا (قسد) بالأسلحة الرشاشة فجر اليوم على طريق عام الشدادي-الدشيشية بريف الحسكة الجنوبي أدى إلى مقتل مسلح من الميليشيا وإصابة اثنين آخرين.

وأشارت المصادر إلى أنه أعقب الهجوم تحليق مكثف لطيران الاحتلال الأمريكي الحربي والمسير.

وفي ريف دير الزور الشرقي لفتت مصادر محلية لـ سانا إلى مقتل مسلحين اثنين من ميليشيا “قسد” بانفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية كانت تقلهما في بلدة الباغوز.

وقتل 4 مسلحين من ميليشيا (قسد) وأصيب ستة آخرون أول أمس في هجمات على عدة حواجز تابعة لهم في قرى الدشيشة والحمرا وقوية وحويزية وكبيبة في ريف الحسكة الجنوبي وبلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي.