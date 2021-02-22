مستشار الرئيس الإيراني: إلزام واشنطن بتنفيذ القرار الدولي 2231

طهران-سانا

أكد مستشار الرئيس الإيراني حسام الدين آشنا أن القضية الرئيسية بالنسبة لبلاده هي إلزام الولايات المتحدة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 ورفع الحظر الجائر الذي تفرضه على بلاده .

وكتب أشنا في تغريدة على تويتر إن القضية الرئيسية بالنسبة لإيران تتمثل دوماً في إلزام أميركا والأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي بتنفيذ القرار 2231 لمجلس الأمن ورفع الحظر الدولي وليس طلب الولايات المتحدة بالعودة إلى المفاوضات المنتهية حول الإتفاق.

وتبنى القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بالإجماع عام 2015 خطة العمل الشاملة المشتركة للاتفاق النووي إلا أن ادارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انتهكت هذا القرار بإعلان انسحابها الأحادي من الاتفاق في الثامن من أيار عام 2018.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف جدد التأكيد في وقت سابق على أن إيران مستعدة لاستئناف جميع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي في حال رفع العقوبات الأمريكية والتزام كل الأطراف بتعهداتها مبيناً في الوقت نفسه أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يغير سياسة الضغوط القصوى التي انتهجها سلفه دونالد ترامب ولم يقدم إلا الادعاءات وهذه السياسة غير مجدية تجاه إيران.