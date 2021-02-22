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فرنسا تسجل أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021-02-21

باريس-سانا

سجلت فرنسا اليوم 22046 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعاً من 16546 الذي سجلته الأحد الماضي عندما تراجعت أعداد الإصابات لفترة وجيزة.

وذكرت وزارة الصحة الفرنسية أن متوسط عدد الحالات الجديدة زاد على مدى سبعة أيام فوق 20 ألف حالة بعد تزايد الحالات على أساس أسبوعي لليوم الرابع على التوالي.

كما أعلنت الوزارة عن 160 حالة وفاة جديدة انخفاضاً من 183 وفاة أمس ليبلغ الإجمالي 84147 حالة بينما بلغ إجمالي الإصابات حتى الآن 3 ملايين و583135.

وتعد فرنسا الدولة السادسة عالمياً من حيث عدد الإصابات المسجلة بالفيروس والسابعة من حيث حصيلة الوفيات جراء الجائحة.

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