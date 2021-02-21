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طيران العدوان السعودي يجدد استهداف المناطق السكنية في اليمن

2021-02-21

صنعاء- سانا

جدد طيران العدوان السعودي استهداف المناطق السكنية في عدد من المديريات والمحافظات اليمنية مخلفا العديد من الأضرار في الممتلكات.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر أمني يمنى قوله في تصريح إن “طيران العدوان السعودي شن اليوم ست غارات على مديرية صرواح وغارتين على مديرية مدغل بمحافظة مأرب كما شن غارة على منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف وأخرى على مديريه الظاهر بمحافظة صعدة”.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمنى منذ آذار عام 2015 مخلفاً عشرات الآلاف من الضحايا ودماراً هائلاً في البنى التحتية بالبلاد.

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