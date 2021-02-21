الإسكان تبدأ تسليم الدفاتر الخاصة بالسكن البديل

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة العامة للإسكان بدء تسليم الدفاتر الخاصة بالشاغلين المستحقين للسكن البديل اعتباراً من الأول من آذار القادم وفق المواعيد المحددة لهم والمنشورة على الموقع الالكتروني للمؤسسة.

وبينت المؤسسة في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه اعتباراً من 1-3-2021 سيتم تسليم الدفاتر الخاصة للشاغلين المستحقين للسكن البديل بموجب المرسوم رقم 66 لعام 2021 وقرار وزارة الأشغال العامة والإسكان رقم 1249 تاريخ 11-5-2020 في محافظة دمشق والمسددين مبلغ الدفعة النقدية الأولى المقررة تمهيداً للبدء بتسديد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم اعتباراً من 1-4-2021.

وأشارت المؤسسة إلى أن تسليم الدفاتر سيتم وفق المواعيد المحددة لهم والمنشورة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة وعلى صفحتها الرسمية على فيس بوك.

وكانت المؤسسة العامة للإسكان فتحت باب الاكتتاب على 5516 مسكناً للشاغلين المستحقين للسكن البديل ضمن المنطقتين التنظيميتين المحدثتين بموجب المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 في محافظة دمشق من 8-10-2020 وحتى 14-1-2021.