الحرارة غداً إلى ارتفاع وتحذير من حدوث الصقيع والضباب ليلاً

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة غداً ارتفاعها التدريجي مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوى سطحي مترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر فوق المنطقة الجنوبية ويحذر من حدوث الصقيع وتشكل الجليد والضباب في أغلب المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر وتكون الرياح متقلبة إلى شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…