آبل تسعى لاستخدام نظارات الواقع المعزز كبديل عن الهواتف الذكية العام القادم

واشنطن-سانا

تقوم شركة آبل بتصميم نماذج أولية لنظارات الواقع المعزز 3D وذلك تمهيداً لإمكانية إطلاق هذه التقنية في وقت مبكر من عام 2022 والاعتماد عليها كبديل عن الهواتف الذكية.

ونقل موقع ذي انفورميشن المتخصص بأخبار التكنولوجيا عن مصادر مطلعة قولها إن لدى آبل فرصة جيدة للتحقق من الواقع وإحداث ثورة في الواقع المعزز كما فعلت مع الهواتف الذكية ولا سيما أن مبيعات الهواتف الذكية تراجعت خلال عامين متتاليين للمرة الأولى وفقا لتحليل شركة غارتنر العالمية.

وأشار الموقع إلى أن نجاح آبل في إحداث قفزة كبيرة للأمام بتقنية العرض بالواقع المعزز سيضمن لها أرباحاً لعدة سنوات في هذا المجال وخاصة إذا تم تطوير التكنولوجيا وامتلاكها كما حدث حين قفز آيفون بالشركة إلى قمة صناعة الهواتف الذكية.

ولفت الموقع إلى أن جميع اللاعبين التكنولوجيين الكبار أمثال مايكروسوفت وغوغل وفيسبوك وأمازون إضافة إلى آبل يتسابقون حاليا على توسيع صناعة نظارات الحاسوب المتقدمة من أجل استبدال الهواتف الذكية وإتاحة الفرصة أمام المستخدمين لرؤية معظم العالم الحقيقي أمامهم.

واليوم تعد الحالات الاكثر استخداماً في الألعاب والتطبيقات المسندة للهواتف الذكية مثل (بوكيمون غو) أو تطبيق (رولر) وهي تعتمد على شاشة الهاتف والكاميرا بدلاً من الاعتماد على النظارات في حين تركز بعض الشركات التي تنتج نظارات الواقع المعزز على مجالات العمل مثل التصنيع والطب والأفلام ومشاهدة المباريات.