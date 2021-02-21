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بمشاركة حوامات الاحتلال الأمريكي.. ميليشيا (قسد) تختطف ثلاثة مدنيين في مدينة الشدادي بريف الحسكة

2021-02-21

الحسكة-سانا

واصلت ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي ممارساتها الإرهابية بحق المدنيين في مناطق انتشارها بالجزيرة السورية واختطفت بمساندة من حوامات الاحتلال ثلاثة مدنيين من مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” داهمت تجمعاً للسيارات والآلات الهندسية الثقيلة في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي واختطفت ثلاثة مدنيين واقتادتهم إلى مقر قاعدة الاحتلال الأمريكي في المدينة.

وأشارت المصادر إلى أنه رافق حملة المداهمة تحليق مكثف لطيران الاحتلال الأمريكي المروحي والمسير على ارتفاع منخفض ما أثار حالة هلع وخوف بين السكان.

وشنت مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” خلال الأيام الماضية حملة مداهمات في أرياف الحسكة والرقة ودير الزور واختطفت عدداً من المدنيين في إطار إجراءاتها القمعية والعدوانية المستمرة لكم الأفواه والضغط على الأهالي الذين يرفضون وجود الميليشيا في مناطقهم.

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