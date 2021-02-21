حصيلة ضحايا موجة الصقيع في الولايات المتحدة 70 شخصاً

واشنطن-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا موجة الصقيع التي اجتاحت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى نحو سبعين شخصاً.

وذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية “أن هذا العدد يشمل ضحايا حوادث المرور وحالات اختناق أحادي أوكسيد الكربون والغرق والحرائق في المنازل وغيرها من الحوادث المرتبطة بموجة البرد”.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس حالة كوارث كبرى في ولاية تكساس الامريكية جراء موجة البرد غير الاعتيادية والعاصفة الثلجية التي اجتاحت الولاية وتسببت بانقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي ونقص المياه.

وكانت حصيلة سابقة لضحايا البرد أشارت إلى مصرع 58 شخصا.

وتعطلت شبكات الطاقة الكهربائية في ولاية تكساس جراء موجة البرد القياسية وغير الاعتيادية ما أسفر عن انقطاع الكهرباء عن ملايين السكان.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية فى الولايات المتحدة إنذارا بشأن الثلوج الكثيفة والعواصف الثلجية يشمل المناطق التي يقطنها أكثر من 150 مليون نسمة.