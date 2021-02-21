قسم التلاسيميا في الحسكة يوفر خدمة إجراء تحاليل تصالب الدم

الحسكة-سانا

وفر قسم التلاسيميا في المركز الطبي المحدث في مدينة الحسكة خدمة إجراء تحاليل تصالب الدم للمراجعين التي كانت تجرى سابقا على نفقة المريض في المخابر الخاصة إضافة للاستمرار في توفير باقي الخدمات الطبية لنحو 200 مراجع للقسم شهرياً.

وبين مدير الصحة الدكتور عيسى خلف في تصريح لمراسل سانا أن القسم يوفر مختلف الخدمات لمرضى التلاسيميا ومنها خدمة نقل الدم وإجراء تحاليل تصالب الدم قبل البدء بإجراء نقله إلى المريض مشيرا إلى أن جميع الخدمات تقدم للمراجعين مجانا في ظل توفر مختلف زمر الدم والأدوية الخاصة التي ترسل تباعا عن طريق وزارة الصحة.

وبين مدير المركز الطبي المحدث الدكتور عبد الرحمن أمين أن القسم يقدم خدماته لجميع أهالي المحافظة حيث يتم تأمين الدم من بنك الدم ومن ثم يتم إجراء تحاليل التصالب والزمرة والحديد وإذا احتاج المريض أي تحاليل إضافية يتم إجراؤها للمراجع.

الممرضة هند مصطفى أشارت إلى أن القسم يقدم خدماته على مدار اليوم وهناك جداول فيها أسماء ثابتة للمرضى يتم فيها تدوين كل ما يتم تقديمه لهم من خدمات إضافة لتدوين أسماء المرضى الجدد موضحة أنه يتم توفير زمر الدم المختلفة وحفظها في براد القسم للحالات التي تراجع بعد انتهاء فترة الدوام الرسمي في ظل توفر مستلزمات نقل الدم والقساطل الخاصة بذلك.

وأكد أهالي المرضى أهمية الخدمات المجانية التي تقدم ضمن القسم ولا سيما توفير خدمة إجراء التصالب التي كانت تجرى سابقاً على حساب المريض في المخابر الخاصة.