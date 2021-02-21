ظريف: ادعاءات أوروبا حول برنامجنا النووي نفاق

طهران-سانا

جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف التأكيد أن إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية وليس لديها ما تخفيه مشددا على أنها مستعدة لاستئناف جميع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي في حال رفع العقوبات الأمريكية والتزام كل الأطراف بتعهداتها.

وأوضح ظريف في مقابلة اليوم مع قناة “برس تي في” الإيرانية أن وقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي في الاتفاق النووي لا يشكل انتهاكا له وقال “قمنا بتقليص تعهداتنا وفي نفس الوقت أكدنا بأننا قادرون على الرجوع بسرعة”.

وأشار ظريف إلى أنه يمكن بدء المحادثات مع واشنطن عندما ترفع العقوبات وتنفذ كل الأطراف التزاماتها بموجب الاتفاق مبينا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يغير سياسة الضغوط القصوى التي أنتهجها سلفه دونالد ترامب ولم يقدم إلا الادعاءات وهذه السياسة غير مجدية تجاه إيران.

وقال ظريف.. وفقاً للقانون فإننا سنواصل سياساتنا ونرفع من مستوى التخصيب.. نمتلك الآن 4 آلاف كيلوغرام من اليورانيوم المخصب وفي غضون شهرين سنقوم بالتخصيب بنسبة أكثر من 20 بالمئة.. وعلى أمريكا أن تعلم بأن إيران ستحصل على ما تريد وفق الاتفاق وأننا خضنا المفاوضات لعدة أهداف أهمها إنهاء الأكاذيب حول سعينا لامتلاك أسلحة نووية وإنهاء الحظر الاقتصادي المفروض علينا.

ولفت ظريف إلى أن ادعاءات أوروبا حول برنامج إيران النووي نفاق وازدواجية في المعايير حيث لم تبد أي قلق حيال توسيع (اسرائيل) لمفاعل ديمونا وهو المركز النووي الوحيد في المنطقة لصناعة لقنابل النووية فيما تبدي قلقاً مصطنعا تجاه برنامج إيران النووي السلمي وتقوم بالمراوغة بهدف الوصول إلى اتفاق جديد وهذا ما لن يحصل.