افتتاح ممر في قرية ترنبة بريف إدلب لاستقبال الأهالي الراغبين بالعودة إلى مناطقهم المحررة من الإرهاب

إدلب-سانا

أنهت محافظة إدلب بالتنسيق مع وحدات الجيش العربي السوري والهلال الأحمر العربي السوري تحضيراتها لفتح ممر ترنبة في منطقة سراقب بريف إدلب الشرقي صباح غد بهدف استقبال الأهالي الراغبين بالخروج من مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية إلى بلداتهم وقراهم التي تم تحريرها من الإرهاب.

وقال محافظ إدلب محمد نتوف في تصريح لمراسل سانا إنه تم تجهيز طاقم طبي كامل مع عيادة متنقلة وسيارة إسعاف مجهزة لاستقبال الأهالي الراغبين بالعودة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة عند الممر إضافة إلى تجهيز الهلال الأحمر العربي السوري فرقاً ستكون مهمتها تقديم المساعدة للراغبين بالعودة.

وأوضح أن الأمانة العامة لمحافظة إدلب جهزت مركزا للإقامة المؤقتة للعائلات والأشخاص الراغبين بالعودة في حي السبيل بمدينة حماة وسوف يتم تقديم كل التسهيلات اللازمة لضمان عودة الأهالي إلى منازلهم في القرى المحررة من الإرهاب.

من جانبه قال محمد وتي رئيس فرع الهلال الاحمر العربي السوري في إدلب وحماة إنه تم تجهيز 3 فرق تابعة للمنظمة لتقييم وضع الأسر العائدة عند الممر وتلبية احتياجاتها الإنسانية إضافة إلى تأمين وصولها إلى مركز الإقامة المؤقتة بمدينة حماة.

وكانت وحدات الجيش العربي السوري بالتعاون مع محافظة إدلب فتحت الممر في العام الفائت لاستقبال الطلاب الراغبين بالخروج لتقديم امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة لكن التنظيمات الإرهابية منعت الطلاب من الخروج.