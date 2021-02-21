مقتل شخصين من قاطني مخيم الهول شرق مدينة الحسكة برصاص مسلحي ميليشيا (قسد)

الحسكة-سانا

أقدم مسلح من ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي على قتل امرأة رمياً بالرصاص في مخيم الهول الذي تسيطر عليه الميليشيا شرق مدينة الحسكة.

وبينت مصادر محلية من المخيم لمراسل سانا أن “خلافاً نشأ بين امرأة من قاطني المخيم وأحد مسلحي الميليشيا على خلفية مطالبتها بمبلغ مالي كانت دفعته له ليهربها خارج المخيم وكانت ردة فعله بإطلاق النار عليها مباشرة فأصابها بعدة عيارات نارية ففارقت الحياة”.

وفي إطار حملات المداهمة التي تنفذها الميليشيا في المخيم لفتت المصادر إلى أن “مجموعات مسلحة تابعة للميليشيا داهمت القسم الأول من المخيم وسط معارضة قاطنيه ما دفع أحد مسلحيها إلى إطلاق النار ما تسبب بمقتل رجل وإصابة امرأة”.

وقتلت أمس امرأة عبر إطلاق عدة عيارات نارية عليها في القسم الأول من المخيم في حين اختطفت ميليشيا “قسد” عدداً من المدنيين من قاطني المخيم واقتادتهم إلى جهة مجهولة.