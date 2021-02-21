توفير أكثر من 322 ألف ليتر مازوت لتنفيذ خطة زراعة الحمص بالسويداء

السويداء-سانا

وصلت كميات المازوت المخصصة والمباعة للمزارعين لزوم تنفيذ خطة زراعة محصول الحمص بالسويداء للموسم الحالي ولغاية تاريخه إلى 322125 ليتراً.

وذكر نائب رئيس اتحاد الفلاحين بالسويداء ركان الصحناوي في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الكميات المتوافرة من المادة تعد جيدة حتى الآن ووصلت إلى نسبة نحو 44 بالمئة من الاحتياج الفعلي الإجمالي لزراعة المحصول على مستوى المحافظة والبالغ 737735 ليتراً.

ولفت الصحناوي إلى الاستمرار بتوفير باقي الكميات المطلوبة لخطة زراعة المحصول وخاصة مع استمرار زراعته خلال الفترة القادمة كون أغلبيته بالمحافظة يزرع بعلا من الاصناف الربيعية ويعد من المحاصيل المهمة فيها.

وأضاف إن كميات المازوت المتوافرة والمباعة لزوم زراعة القمح والشعير وصلت إلى مليون و1884 ألف ليتر وقد شارف توزيعها على الانتهاء.

وتبلغ كميات المازوت المخصصة لزراعة كل دونم حمص وقمح وشعير 2 ليتر ويتم توفيرها من خلال محطتي الاتحاد في مدينة السويداء وقرية سليم وإرسالها بصهاريج إلى قرى ومناطق المحافظة بالتنسيق مع الجمعيات الفلاحية.