مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 جراء إطلاق نار بولاية لويزيانا الأميركية

واشنطن-سانا

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب اثنان آخران في حادث إطلاق نار بمدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا الأميركية.

ونقل موقع قناة إيه بي سي نيوز الأميركي عن مكتب عمدة مدينة جيفيرسون باريش قوله في بيان إن شخصاً اقتحم متجر أسلحة في ضاحية ميتايري بمدينة نيو أورلينز مساء أمس وقام بإطلاق النار ما أدى لمقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح فيما قتل مطلق النار أثناء عملية تبادل إطلاق النار حيث اشتبك آخرون معه خارج منفذ البيع.

وأشار البيان إلى وجود أكثر من مطلق نار خلال الحادث وأن التفاصيل لا تزال غير واضحة.

يذكر أن حوادث إطلاق النار أمر شائع في الولايات المتحدة مع انتشار ثقافة العنف في المجتمع الأميركي وحق حيازة السلاح الفردي بشكل منفلت.