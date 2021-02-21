لتطوير الواقع الزراعي… افتتاح ثلاث مدارس حقلية للزراعة العضوية بالسويداء

السويداء-سانا

في إطار خطة تطوير الواقع الزراعي والارتقاء به افتتحت مديرية الزراعة بالسويداء ثلاث مدارس حقلية للزراعة العضوية ونظام الممارسات الزراعية الجيدة غلوبال غاب بهدف نشر المفاهيم العلمية التي تنعكس إيجابا على جودة المنتج الزراعي وتسويقه.

وذكرت رئيسة دائرة الإنتاج العضوي في المديرية المهندسة رهام مرشد في تصريح لمراسل سانا أن المدارس تشمل مدرسة للزيتون لنظام الزراعة العضوية في قرية السويمرة ومدرستين وفق نظام الممارسات الزراعية الجيدة للتفاح في قرية مفعلة وللوز في قرية حزم.

ولفتت المهندسة مرشد إلى أهمية مدارس نظام الزراعة العضوية لنشر مفاهيم هذه الزراعة بغية تخفيف الأثر المتبقي من المبيدات وزيادة السعر التسويقي للمنتجات مبينة أن مدارس نظام الممارسات الزراعية الجيدة تكتسب أهمية للتوعية بالإدارة المتكاملة للآفات واستخدام مبيدات آمنة دون ترك أثر متبق لها.

وأضافت.. إن التدريب ضمن هذه المدارس يجري للمزارعين بإشراف مهندسين مختصين من دائرتي الإنتاج العضوي والإرشاد مع وضع برنامج زمني لها يواكب عمليات الخدمة المقدمة للأشجار المثمرة في مختلف أشهر السنة.

وكانت دائرة الإنتاج العضوي بمديرية الزراعة افتتحت العام الماضي مدرستين للزراعة العضوية في بلدة عرمان للكرمة الزاحفة وفي قرية العجيلات للوز.