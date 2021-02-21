ثلاث إصابات في تايوان بالسلالة البرازيلية المتحورة من كورونا

تايبيه-سانا

أعلنت الحكومة التايوانية اليوم إصابة ثلاثة أشخاص بالسلالة البرازيلية المتحورة من فيروس كورونا.

ونقلت وكالة رويترز عن وزير الصحة التايواني تشين شيه تشونغ قوله إن الأشخاص الثلاثة أعلن عن إصابتهم الأولية بالفيروس الشهر الماضي ويتلقون العلاج اللازم في المستشفى وتم أمس التأكد من إصابتهم بالسلالة البرازيلية.

ولفت تشونغ إلى أنه سيتم إخضاع جميع القادمين من البرازيل إلى تايوان للحجر الصحي المركزي لمدة 14 يوماً اعتباراً من يوم الأربعاء القادم وكذلك القادمون من بريطانيا وجنوب إفريقيا لمنع انتشار السلالات المختلفة.

وكانت السلطات البرازيلية أعلنت أواخر العام الماضي رصدها سلالة جديدة من فيروس كورونا شديدة العدوى في ولاية ريو دي جانيرو حيث تنتشر بنسبة 70 بالمئة أكثر من السلالة الأصلية.