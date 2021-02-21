النواعير ومحردة يتبادلان الفوز في دوري الناشئين والشباب بكرة السلة

حماة-سانا

فاز نادي محردة على النواعير بنتيجة 73-55 نقطة في المباراة التي جمعتهما على أرض صالة محردة الرياضية ضمن الجولة الثالثة من إياب المجموعة الوسطى من بطولة الدوري بكرة السلة لفئة الشباب.

وهذا هو الفوز الأول لفريق محردة في مرحلة الإياب مقابل خسارتين أمام الوثبة والطليعة فيما خسر النواعير مباراته الثانية في مرحلة الإياب مقابل فوز وحيد على الطليعة.

وفي مباراة الناشئين عوض النواعير خسارة فريق الشباب وفاز بنتيجة 72-65 نقطة.

وتضم المجموعة الوسطى كلاً من أندية الطليعة والنواعير ومحردة والكرامة والوثبة وحطين حيث سيتأهل الأول والثاني منها بفئتي الناشئين والشباب إلى الدور النهائي.