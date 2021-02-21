ضحايا فيروس كورونا حول العالم يتجاوزون المليونين و470 ألف شخص

عواصم-سانا

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من مليونين و470 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول عام 2019 وفق آخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

وحسب الموقع الذي يديره مطورون ومشغلون فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل لغاية الآن إلى 111565243 إصابة وإجمالي حالات الوفاة إلى 2470276 حالة فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 86702331 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً جراء الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 509543 حالة وفاة من أصل 28665604 إصابات تليها الهند مع تسجيل 156339 حالة وفاة من أصل 10991091 إصابة ثم البرازيل ثالثا بتسجيلها 245977 حالة وفاة من أصل 10139148 إصابة.