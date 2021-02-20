أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة و445 حالة وفاة بفيروس كورونا في بريطانيا

لندن-سانا

سجلت بريطانيا 10406 إصابات جديدة و445 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في بريطانيا وصل لغاية الأن إلى 4105675 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 120365 حالة.

وتحتل بريطانيا المرتبة الخامسة عالمياً من حيث الدول الأكثر تضرراً بفيروس كورونا من حيث الإصابات والوفيات بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل وروسيا.

وكانت السلطات البريطانية أطلقت في الثامن من كانون الأول حملة تطعيم جماعي ضد عدوى فيروس كورونا بلقاح تطوره شركتا “فايزر” الأمريكية و “بيونتيك” الألمانية وجرت لاحقاً المصادقة على مصل تنتجه شركة “موديرنا” الأمريكية.