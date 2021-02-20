SCS-NET
الشريط الأخباري

التربية تحدث وحدة متنقلة لتقديم خدمات صحة الفم والأسنان للتلاميذ

2021-02-20

دمشق-سانا

أحدثت وزارة التربية وحدة متنقلة لتقديم خدمات صحة الفم والأسنان للتلاميذ في المناطق الريفية والقرى البعيدة.

وأوضح مدير المركز الإقليمي للإرشاد والتدريب وبحوث طب الفم الدكتور عماد الناعم في تصريح لـ سانا أن الوحدة الصحية المتنقلة تهدف إلى تعزيز صحة الفم والأسنان لدى التلاميذ في المناطق الريفية البعيدة وصولاً إلى خلق بيئة صحية تنسجم مع ضرورة رفع مستوى التلميذ العلمي والمعرفي مبيناً أن هذه الوحدة الصحية المتنقلة ستعمل تحت إشراف المركز.

ولفت الناعم إلى أن الخدمات ستقدم وفق برنامج زمني يشمل المحافظات السورية كافة استناداً إلى أعداد التلاميذ ونسب انتشار أمراض الفم والأسنان في كل محافظة.

رحاب علي

انظر ايضاً

التربية تطلب من المؤسسات التعليمية الخاصة التقيد بالأقساط المدرسية

دمشق-سانا حرصاً على استقرار العملية التربوية طلبت وزارة التربية من مديرياتها في المحافظات كافة إبلاغ …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved