التربية تحدث وحدة متنقلة لتقديم خدمات صحة الفم والأسنان للتلاميذ

دمشق-سانا

أحدثت وزارة التربية وحدة متنقلة لتقديم خدمات صحة الفم والأسنان للتلاميذ في المناطق الريفية والقرى البعيدة.

وأوضح مدير المركز الإقليمي للإرشاد والتدريب وبحوث طب الفم الدكتور عماد الناعم في تصريح لـ سانا أن الوحدة الصحية المتنقلة تهدف إلى تعزيز صحة الفم والأسنان لدى التلاميذ في المناطق الريفية البعيدة وصولاً إلى خلق بيئة صحية تنسجم مع ضرورة رفع مستوى التلميذ العلمي والمعرفي مبيناً أن هذه الوحدة الصحية المتنقلة ستعمل تحت إشراف المركز.

ولفت الناعم إلى أن الخدمات ستقدم وفق برنامج زمني يشمل المحافظات السورية كافة استناداً إلى أعداد التلاميذ ونسب انتشار أمراض الفم والأسنان في كل محافظة.

رحاب علي