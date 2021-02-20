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بقيمة 80 مليون ليرة تحديث محطة مياه الجوبة بريف طرطوس

2021-02-20

طرطوس-سانا

قامت المؤسسة العامة لمياه الشرب بطرطوس بتحديث محطة مياه الجوبة بريف طرطوس من خلال تحسين عامل الاستثمار للمحطة المذكورة عبر تعديل نظام ضخ المياه من غواطس البيارة القديمة والكثيرة الأعطال وتحويلها إلى مضخات أفقية تم تزويد المؤسسة بها مؤخراً.

وأوضح المهندس نزار جبور مدير في تصريح لمراسلة سانا أنه تم تركيب مضختين ذات كفاءة عالية لافتاً إلى أن القيمة الإجمالية لهذه التجهيزات قاربت 80 مليون ليرة سورية.

وأكد جبور أن التجهيزات من شأنها تحسين الواقع المائي بشكل ملحوظ في كل من قرى “الجوبة وبدرية وبيت الخطيب وبيت القطلب” مشيراً إلى تأمين مجموعة توليد مناسبة لاستطاعة التجهيزات الجديدة رغم ظروف نقص الطاقة لزيادة عدد ساعات التغذية الكهربائية ضمن الحدود الممكنة.

فاطمة حسين

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