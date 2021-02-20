وضع مركز إجازات السوق بالخدمة في ريف الرقة المحرر من الإرهاب

حماة-سانا

وضعت مديرية نقل الرقة مركز إجازات السوق بالخدمة في مقره الجديد بقرية الرحبي بناحية السبخة في ريف المحافظة المحرر من الإرهاب وذلك بعد نحو ثمانية أعوام من توقف عمل المركز السابق بسبب تدميره من المجموعات الإرهابية المسلحة.

وأوضح مدير نقل الرقة المهندس خلف الحمود في تصريح لمراسل سانا أن وضع المركز بالخدمة يهدف إلى تمكين المواطنين من الحصول على إجازات السوق دون أن يضطروا للسفر إلى محافظات أخرى كما كان يحدث خلال السنوات الماضية مبيناً أنه يمكن من خلال المركز الحصول على كل أنواع رخص السوق “عامة، خاصة، زراعية، أشغال، دراجة” بالتعاون مع فرع المرور بالمحافظة وذلك بعد اتباع دورة تعليم السواقة في إحدى المدارس الخاصة المرخصة.

ولفت الحمود إلى أنه تم تجهيز المركز بحقل للتدريب ورفده بالكوادر البشرية الفنية حيث تم فرز ثمانية عاملين من المديرية إلى المركز مشيراً إلى أنه سيتم إجراء فحص نظري وعملي للمتقدمين في حقل التدريب من لجنة فاحصة مشتركة بين مديرية النقل وفرع المرور.

وبين مدير النقل أن المديرية ستقوم غداً الأحد بإجراء الفحص الفني للمركبات الزراعية والثقيلة في مقر مجلس مدينة دبسي عفنان بناء على قرار وزارة النقل المتضمن إجراء الفحص الفني في البلديات والروابط الفلاحية مشيراً إلى أن هذا الإجراء يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين بعد أن كانوا سابقاً يقطعون مسافات طويلة مع آلياتهم لإجراء هذا الفحص.