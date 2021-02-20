كهرباء القنيطرة تنتهي من إصلاح كل الأعطال جراء الأحوال الجوية

القنيطرة-سانا

أنهت الورشات الفنية في شركة كهرباء القنيطرة صيانة كل الأعطال التي طرأت على شبكات التوتر المتوسط والمنخفض في مناطق مختلفة جراء الأحوال الجوية.

وأوضح مدير شركة الكهرباء المهندس بسام المصري في تصريح لمراسل سانا أن الورشات الفنية استكملت إصلاح كل الأعطال التي لحقت بالمنظومة الكهربائية جراء الثلوج والأحوال الجوية التي كانت سائدة مبيناً أنه تم استبدال محولة 100 ك.ف في قرية شكارة الغربية إضافة إلى إصلاح الأعطال على مخارج حضر وخان أرنبة وأيوبا والرفيد وجبا وتم إعادة التيار الكهربائي إلى كل بلدات وقرى المحافظة.