محكمة روسية تحكم بالسجن 17 عاماً على إرهابي من تنظيم (داعش)

موسكو-سانا

حكمت محكمة عسكرية روسية في مدينة اومسك بالسجن لمدة 17 عاماً على إرهابي بعد إدانته بالمشاركة في جرائم تنظيم “داعش” الإرهابي في سورية.

وأوضحت المحكمة أن دامير عثمانوف البالغ 26 من العمر وصل إلى سورية عام 2014 للمشاركة في عمليات تنظيم “داعش” الإرهابي وتدرب في أحد المعسكرات قرب مدينة الرقة تدريباً عسكرياً وتحضيراً إيديولوجياً لمدة شهرين وأدى القسم بالإخلاص لهذا التنظيم الإرهابي.

وأثبتت هيئة الأمن الاتحادية الروسية مشاركة عثمانوف في أعمال إرهابية في سورية لافتة إلى أنه اختفى بعد ذلك في أراضي تركيا حتى تمكنت هيئة الأمن الروسية من استمالته للعودة إلى روسيا حيث تم اعتقاله في منطقة اومسك في سيبيريا خريف عام 2020.