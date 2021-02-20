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تصنيف الفيفا.. منتخب سورية لكرة القدم في المركز 76 عالمياً و10 آسيوياً و9عربياً

2021-02-20

زيوريخ-سانا

حصل منتخب سورية لكرة القدم على المركز السادس والسبعين عالميا والعاشر آسيويا والتاسع عربياً في أول نسخة من التصنيف الشهري للمنتخبات للعام الحالي الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وواصل المنتخب البلجيكي صدارته للتصنيف العالمي في النسخة الجديدة تلاه منتخبات فرنسا والبرازيل وإنكلترا والبرتغال وإسبانيا والأرجنتين والأوروغواي والمكسيك وإيطاليا على التوالي.

وجاء منتخب تونس أولا على الصعيد العربي 26 عالميا ثم الجزائر 31 عالميا والمغرب 33 عالميا ومصر49 عالميا وقطر58 عالميا والسعودية 67عالميا والعراق 69 عالميا والإمارات 74 عالميا وسورية76 عالميا وسلطنة عمان 81 عالميا.

محمد الخاطر

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