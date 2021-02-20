زراعة السويداء: الأمطار والثلوج المتساقطة ستنعكس إيجابا على الواقع الزراعي

السويداء-سانا

أدت الأمطار والثلوج المتساقطة خلال اليومين الماضين لزيادة المخزون المائي في محافظة السويداء ما ينعكس إيجابا على الواقع الزراعي وذلك بحسب المعنيين بمديرية الزراعة.

وفي تصريح لمراسل سانا اليوم أشار مدير الزراعة بالسويداء المهندس أيهم حامد إلى أن الأمطار الأخيرة تسهم بتحسين نمو النبات والإنبات للمساحات المزروعة بمحصولي القمح والشعير وتزيد مخزون التربة بالرطوبة ما يشجع على زراعة محصول الحمص خلال الفترة القادمة كون غالبيته في المحافظة يزرع من الأصناف الربيعية.

ولفت المهندس حامد إلى توفير الهطولات مخازين للأشجار المثمرة تساعدها بالإزهار والإثمار الجيدين إضافة إلى انعكاسها إيجابا على المراعي مشيرا إلى عدم تسجيل أي أضرار تذكر على المزروعات جراء العاصفة الثلجية الاخيرة.

ووصلت كميات الأمطار المتساقطة بالمحافظة منذ بداية الموسم ولغاية تاريخه إلى 361 مم في منطقة عين عرب و245 مم في مدينة شهبا و202 مم في مدينة صلخد و226 مم في مدينة السويداء و157 مم في منطقة الصورة.

عمر الطويل