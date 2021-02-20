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مقتل امرأة في مخيم الهول الذي تسيطر عليه ميليشيا “قسد” شرق الحسكة

2021-02-20

الحسكة-سانا

قتلت امرأة جراء إطلاق الرصاص عليها في مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي الذي تحتجز فيه قوات الاحتلال الأمريكي وميليشيا قسد آلاف الأسر في ظروف مأساوية ونقص الخدمات والرعاية الصحية.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا باستمرار حالة الفوضى والفلتان الأمني داخل مخيم الهول شرق مدينة الحسكة والذي تسيطر عليها ميليشيا “قسد” حيث قتلت امرأة عبر إطلاق عدة عيارات نارية عليها داخل القسم الأول ضمن المخيم.

وأشارت المصادر إلى أن ميليشيا “قسد” استقدمت تعزيزات إلى مخيم الهول ونفذت حملة مداهمات واختطفت عدداً من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وتحتجز واشنطن في مخيم الهول شرق الحسكة عبر ميليشيا “قسد” المدعومة منها آلاف المهجرين السوريين في ظروف مأساوية تنذر بحدوث كارثة إنسانية في ظل النقص الشديد بمتطلبات البقاء على قيد الحياة من مياه وأدوية وطبابة وغذاء وأمن وغيرها.

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