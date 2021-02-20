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مقتل أحد متزعمي الإرهابيين من مرتزقة الاحتلال التركي وإصابة آخرين بانفجار في منطقة الراعي بريف حلب

2021-02-20

حلب-سانا

قتل أحد متزعمي الإرهابيين من مرتزقة الاحتلال التركي وأصيب آخرون جراء انفجار داخل أحد تجمعاتهم في منطقة الراعي بريف حلب الشمالي.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن انفجارا وقع فجر اليوم في أحد التجمعات المخصصة لتدريب مرتزقة الاحتلال التركي في منطقة الراعي التابعة لمنطقة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي ما أسفر عن مقتل أحد متزعمي ما يسمى تنظيم “السلطان مراد” الإرهابي وإصابة آخرين ووقوع أضرار كبيرة بمكان الانفجار.

وشهدت المناطق التي تحتلها مجموعات إرهابية مدعومة من النظام التركي تصاعداً في عمليات الاقتتال فيما بين هذه التنظيمات الإرهابية نتيجة الصراعات لاقتسام النفوذ والتحكم بمصير المدنيين والسيطرة على المعابر والطرق.

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