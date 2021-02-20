روسيا تسعى لإنتاج 88 مليون لقاح لكورونا خلال النصف الأول من 2021

موسكو-سانا

أعلنت روسيا أنها تسعى لإنتاج أكثر من 88 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

ونقلت وكالة نوفوستي عن نائب رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا قولها اليوم “إن الجزء الأكبر من هذه الكمية والتي تبلغ 83 مليون جرعة سيتم إنتاجها من لقاح (سبوتنيك في) الذي طوره مركز غاماليا الروسي للبيولوجيا المجهرية بالإضافة إلى 4ر5 ملايين جرعة من لقاح (إيبي فاك كورونا) الذي طوره مركز فيكتور الحكومي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية”.

ولفتت غوليكوفا إلى أن هذه الخطط لا تشمل لقاح كوفيفاك الذي طوره مركز تشوماكوف العلمي لتطوير العقاقير المناعية الحيوية وتم تسجيله رسميا في البلاد اليوم مشيرة إلى إنتاج 1ر11 مليون جرعة حتى الآن في البلاد.

وأشارت غوليكوفا إلى أن نسبة المواطنين الروس فوق سن الـ 60 الذين تم تلقيحهم حتى الآن تصل اليوم إلى 45 بالمئة مشددة على أنه ينبغي العمل على زيادة هذه النسبة.