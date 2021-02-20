القضاء الأرجنتيني يبدأ تحقيقاً حول إهمال محتمل في علاج مارادونا

بوينس آيريس-سانا

بدأ القضاء الأرجنتيني اليوم فحص هاتفين خلويين يخصان نجم كرة القدم الراحل دييغو مارادونا لتحليل الإهمال المحتمل في علاجه الطبي.

وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية أن مكتب المدعي العام في مدينة سان إيسيدرو يقوم بالتحقيق في تصرفات طاقم طبي تولى الإشراف على صحة مارداونا يشمل جراح أعصاب وعدداً من الأطباء والمرضى.

وكان مارادونا أدخل إلى عيادة في مدينة لابلاتا في 2 تشرين الثاني الماضي بسبب فقر الدم والجفاف وبعد يوم واحد تم نقله إلى مصحة في بوينس آيرس حيث أجرى عملية جراحية بسبب ورم دموي وفي 11 تشرين الثاني خرج من المصحة لكن مع الإقامة في المنزل لمواصلة العلاج.

وفي 25 تشرين الثاني توفي ماراداونا في منزل خاص في ضواحي بوينس آيرس وخلص تشريح الجثة إلى وفاته نتيجة وذمة رئوية حادة لتفاقم قصور القلب المزمن.

ووفقاً لنتائج تحليلات السموم التي أجريت فإن نجم كأس العالم 1986 لم يكن لديه كحول أو مخدرات في جسمه.