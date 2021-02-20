ماكرون: الحوار مع روسيا ضروري للسلام في أوروبا

باريس-سانا

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدول الغربية للحوار مع روسيا مؤكداً أهمية هذا الحوار للأمن الدولي.

ونقلت وكالة نوفوستي عن ماكرون قوله خلال مؤتمر ميونيخ للأمن اليوم: “يتعين علينا أن نبني معاً هيكلاً جديداً للأمن المشترك، وهيكل الأمن المشترك يجب أن يشمل الحوار مع روسيا” مضيفاً أن “هذا الحوار يعتبر ضرورياً للسلام في أوروبا”.

واعتبر ماكرون أنه “يجب توضيح السياسة الأمنية لحلف الناتو وتوسيع مسؤولية أوروبا عن أمنها” مضيفاً أن “الأوروبيين يجب أن يأخذوا على أنفسهم مزيداً من المسؤولية عن أمنهم”.

يذكر أن مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي يعقد حالياً بشكل افتراضي بواسطة تقنية الفيديو بسبب وباء فيروس كورونا.