إجلاء عشرات الأشخاص إثر حريق هائل في ولاية تكساس الأمريكية

واشنطن-سانا

أجلت السلطات الأمريكية أكثر من 80 شخصاً جراء حريق هائل اندلع في مجمع سكني بمقاطعة بيكسار في ولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة.

ونقلت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية عن جيري بياليك رئيس قسم الإطفاء التطوعي في مقاطعة بيكسار قوله إن “حريقاً هائلاً اندلع أمس في مجمع سكني من 4 آلاف وحدة سكنية” مشيراً إلى عدم إصابة أي شخص جراءه.

من جهته قال متحدث باسم الصليب الأحمر إن 32 وحدة سكنية تضررت وتم إجلاء 87 شخصاً فيما تسعى الطواقم الطبية لمساعدتهم في العثور على مأوى.

ويأتي هذا الحريق بالتزامن مع موجة صقيع اجتاحت عدة ولايات أمريكية بينها تكساس أدت إلى مصرع 47 شخصاً خلال أسبوع.