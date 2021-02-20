موجة البرد القارس تكبد أمريكا خسائر بقيمة 50 مليار دولار

واشنطن-سانا

كشفت شركة “اكوويرز” للتنبؤات أن حجم الخسائر الاقتصادية الإجمالية للعواصف الشتوية التي تجتاح ولاية تكساس والولايات الأخرى من الساحل الشرقي حتى الغربي في الولايات المتحدة يصل إلى 50 مليار دولار.

ونقلت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية عن المحلل جويل مايرز من الشركة والذي يدرس التأثير الاقتصادي للطقس القاسي منذ أكثر من 50 عاماً قوله “لقد شهدنا أحد أشد الأنماط العاصفة التي عرفناها منذ عقود.. تفاقم الضرر بسبب درجات الحرارة الباردة القياسية التي وصلت إلى ساحل خليج المكسيك هذا الأسبوع”.

ويعتمد تقدير مايرز للضرر الذي يتراوح بين 45 مليار دولار و50 مليار دولار على تحليل يتضمن طرقاً مستقلة لتقييم جميع التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للعاصفة الهائلة حيث تم حساب التقديرات لتكاليف انقطاع التيار الكهربائي للشركات والأفراد.

وقال مايرز إن تحليل شركته تضمن الأضرار التي لحقت بالمنازل والشركات بالإضافة إلى محتوياتها وخسائر الوظائف والأجور وأضرار البنية التحتية والنفقات الطبية وعمليات الإغلاق من بين أمور أخرى.

يشار إلى أن التقديرات التي أعلنت عنها شركات التنبؤات “أكوويزر” تقارن بخسائر تتراوح بين 60 ملياراً و65 مليار دولار قدرتها الشركة لموسم أعاصير عام 2020 بأكمله والذي كان الموسم الأكثر نشاطاً على الإطلاق.

وكانت حصيلة ضحايا موجة الصقيع التي اجتاحت الولايات المتحدة هذا الأسبوع وصلت إلى “47” قتيلاً فيما أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية إنذاراً بشأن الثلوج الكثيفة والعواصف الثلجية يشمل المناطق التي يقطنها أكثر من 150 مليون نسمة.