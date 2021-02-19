إيران تبدأ بتصنيع طائرات مدنية لنقل الركاب

طهران-سانا

أعلن رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية تورج دهقاني زنكنه عن بدء تنفيذ مشروع وطني لتصنيع طائرات لنقل الركاب باستخدام الخبرات المحلية.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن زنكنه وهو مساعد وزير الطرق وبناء المدن قوله في تصريح صحفي إن “خطة أعدت لتصنيع طائرات لنقل الركاب بطاقة استيعابية 70 و100 راكب” لافتاً إلى أنه تم التوقيع مع وزارة الدفاع على مذكرة تفاهم بهذا الشأن للاستفادة من القدرات الدفاعية المتاحة في البلاد لتصنيع طائرات مدنية لنقل الركاب.

وأضاف زنكنه: “سيتم التوقيع على مذكرة تفاهم قريباً بمشاركة وزير الطرق وبناء المدن ومنظمة الطيران المدني الإيرانية وأمين لجنة تنمية التقنيات الفضائية والنقل المتطور” لافتاً إلى أن شركات معرفية عديدة تم تأسيسها في البلاد وتمتلك قدرات فائقة.

وكان قائد سلاح الجو الإيراني العميد أمير نصير زادة أعلن الأسبوع الماضي عن إعداد خطة لتصنيع مقاتلات “شبح” تختفي ولا ترصدها أجهزة الرادار.