تأجيل تصفيات كأس العالم عن قارة آسيا

كوالالمبور-سانا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الدولي فيفا اليوم تأجيل معظم المباريات المتبقية ضمن المرحلة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الموقع الرسمي للاتحاد الدولي قوله في بيان أنه “تقرر تأجيل المباريات إلى حزيران المقبل بسبب قيود السفر المفروضة في الكثير من الدول في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد” مشيراً أن 4 مباريات ستقام في مواعيدها وأماكنها المحددة دون تغيير في 25 و30 آذار المقبل بينما ستقام بقية المباريات بصورة مجمعة في مكان واحد في شهري أيار وحزيران.