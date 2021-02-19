بوتين لـ مادورو: روسيا تدعم جهود فنزويلا لتعزيز سيادة البلاد

موسكو-سانا

جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم دعم بلاده لإجراءات سلطات فنزويلا الرامية إلى تعزيز سيادة البلاد.

وأوضح موقع الرئاسة الروسية (الكرملين) في بيان أن بوتين ومادورو بحثا “بطريقة بناءة وودية القضايا الملحة لتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وفنزويلا” لافتاً إلى أن الرئيسين “ركزا اهتماماً خاصاً على التعاون في مجال مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا”.

ونوه مادورو في هذا السياق ببدء توريدات لقاح “سبوتنيك في” الروسي إلى فنزويلا الشهر الجاري.

كما أطلع مادورو بوتين بحسب البيان على “الأوضاع الحالية في الجمهورية بما في ذلك الضغوط التي تتم ممارستها على فنزويلا من الخارج”.

وأكد الطرفان خلال مناقشة الأجندة الثنائية التصميم المشترك على تعزيز العلاقات متبادل المنفعة في مختلف المجالات.

وتواجه فنزويلا تدخلات أمريكية في شؤءونها الداخلية في محاولة لزعزعة استقرارها عبر تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية ودعم القوى اليمينية في مسعى لإحياء مخططات واشنطن للهيمنة على هذا البلد.