ثوران بركان جبل ميرابي في إندونيسيا

جاكرتا-سانا

ثار بركان جبل ميرابي بإندونيسيا أحد أنشط البراكين في العالم اليوم مطلقاً كميات كبيرة من الحمم البركانية وصلت إلى مسافة ألف متر.

ونقلت شينخوا عن رئيس مركز يوغياكارتا لعلوم البراكين وتخفيف المخاطر الجيولوجية هانيك هوميدا قوله إنه في الساعات الست التي ثارها بركان ميرابي تسبب بحدوث 24 انهياراً جليدياً وأطلق دخاناً أبيض يصل ارتفاعه إلى 400 متر فوق القمة.

وأضاف هوميدا إن الدخان الأبيض يشكل مؤشراً على أن تركيبة الغاز السائدة هي بخار الماء وهذا الدخان شائع في البراكين النشطة.

وأوصت السلطات المحلية السكان بعدم الاقتراب من المناطق الخطرة في دائرة نصف قطرها خمسة كيلومترات حول البركان كما منعت أنشطة التعدين في الأنهار القريبة والتي تنشأ من الجبل.

ويقع جبل ميرابي في مقاطعتين هما وسط جاوة ويوجياكارتا وفي عام 2010 تسبب ثوران بركان جبل ميرابي في مقتل أكثر من 200 شخص.